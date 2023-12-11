Во Владимире чиновники решили брать деньги с участников молодежных клубов

Приказано разработать перечни платных услуг и ценники. Сколько будет стоить постоять у Вечного огня?Руководство владимирского муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» обязало молодежные клубы, входящие в его состав, срочно разработать перечни и ценники платных услуг для каждого клуба.