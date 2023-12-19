Стала известна личность мужчины, который расстрелял рабочих в Краснодаре

Стала известна личность мужчины, который расстрелял рабочих в КраснодареСтала известна личность мужчины, который расстрелял двух рабочих из-за неправильно вырытой траншеи в районе Немецкой Деревни в Краснодаре.
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