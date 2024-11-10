Чудовищная западная пропаганда блокировала возможность для общества и политиков получать правдивую информацию о происходящем вокруг Украины и принимать правильные решения, что в свою очередь и привело к конфликту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на первой министерской конференции Форума партнерства Россия − Африка.
Захарова: чудовищная пропаганда Запада привела к ситуации на Украине
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! В Берлине русские были три раза. Фашисты – всю жизнь бойтесь и живите в животном страхе, русские прейдут к вам и в четвёртый раз! ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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17 час.
Сергей Дмитриев
Светила /ы/ демократии в Европе и в лучших домах Филадельфии сквозь пальцы смотрели на возрождение фашизма в Германии и на Украине, муссировали угрозу России. История повторяется и уроки её не впрок, увы.
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17 час.
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