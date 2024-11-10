Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Выдрин
    Молодцы, робята - депутаты, зачем вам  продолжать охранять незаконного президента. Всем прекратить ходить в раду. А м...В Верховной раде ...
  • Валерий Фоменков
    "...Трамп намерен разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР..." Задницу свою порвет в результате. Лучше бы...Трамп планирует р...
  • Светлана Зуева
    Наконец-то,родили!!!Покусились на свя...

Захарова: чудовищная пропаганда Запада привела к ситуации на Украине

Захарова: чудовищная пропаганда Запада привела к ситуации на Украине

Чудовищная западная пропаганда блокировала возможность для общества и политиков получать правдивую информацию о происходящем вокруг Украины и принимать правильные решения, что в свою очередь и привело к конфликту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на первой министерской конференции Форума партнерства Россия − Африка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
!!! В Берлине русские были три раза. Фашисты – всю жизнь бойтесь и живите в животном страхе, русские прейдут к вам и в четвёртый раз! ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
Ответить
17 час.
Сергей Дмитриев
Светила /ы/ демократии в Европе и в лучших домах Филадельфии сквозь пальцы смотрели на возрождение фашизма в Германии и на Украине, муссировали угрозу России. История повторяется и уроки её не впрок, увы.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх