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Эксперт оценил теракт в «Крокусе»: были заложены какие-то легковоспламеняющиеся вещества

Ветеран спецслужб обратил внимание на некоторые особенности разыгравшейся в «Крокус-Сити-Холле» трагедии, которые позволяют сделать вывод, что мы в данном случае имеем дело со спланированным и хорошо подготовленным заранее терактом.

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