Не рой другому яму: Лукашенко обратил козни Литвы против неё самой

ЗанозаПолитикаНе рой другому яму: Лукашенко обратил козни Литвы против неё самой В Вильнюсе прошли протесты против размещения нелегальных мигрантов в городе Девенишкес на границе Литвы и Белоруссии.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир МоргуновБУМЕРАНГ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ЗАПУСТИВШЕМУ. И ПРЯМ ПО БАШКЕ. БРАВО, ЛУКА, ВЫДАВЛИВАЙ ЧЕРНЫХ К "ПАРТНЕРАМ" !!!!Ирина Чещиназа что боролись,на то и напоролись. Народная мудростьAndrew KleyНе рой другому яму, а используй ту, которую выкопали для тебя.Ольга ПевкурПохлопаем в ладошки!!!Комментировать
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