Заноза

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Не рой другому яму: Лукашенко обратил козни Литвы против неё самой

Не рой другому яму: Лукашенко обратил козни Литвы против неё самой

  В Вильнюсе прошли протесты против размещения нелегальных мигрантов в городе Девенишкес на границе Литвы и Белоруссии.

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Владимир Моргунов
БУМЕРАНГ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ЗАПУСТИВШЕМУ. И ПРЯМ ПО БАШКЕ. БРАВО, ЛУКА, ВЫДАВЛИВАЙ ЧЕРНЫХ К "ПАРТНЕРАМ" !!!!
Ирина Чещина
за что боролись,на то и напоролись. Народная мудрость
Andrew Kley
Не рой другому яму, а используй ту, которую выкопали для тебя.
Ольга Певкур
Похлопаем в ладошки!!!

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