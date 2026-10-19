В Гомеле председатель облисполкома Иван Крупко и губернатор Брянской области Егор Ковальчук обсудили рост взаимного товарооборота, темп которого за полугодие достиг 135,2% к прошлогоднему уровню, а также совместные проекты в промышленности, строительстве и патриотическом воспитании молодежи.