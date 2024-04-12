Суд арестовал экс-следователя по делу бывших топ-менеджеров Merlion

Бывшего следователя Александра Чернова, который проходит в качестве обвиняемого в деле ГК «Мерлион» о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности взяли под стражу до 12 мая.
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