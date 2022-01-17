В Манчестере задержали двух сообщников стрелка, напавшего на синагогу в США

Двое подростков были арестованы в Манчестере офицерами контртеррористического подразделения полиции Англии в рамках расследования нападения гражданина Великобритании Малика Фейсала Акрама на синагогу в штате Техас, 17 января передает Sky News.
Двое подростков были арестованы в Манчестере офицерами контртеррористического подразделения полиции Англии в рамках расследования нападения гражданина Великобритании Малика Фейсала Акрама на синагогу в штате Техас, 17 января передает Sky News.
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