Гордума организовала праздник для детей из Курской области

Сотрудники аппарата Городской Думы привезли подарки детям, эвакуированным из Курской области, члены педагогического отряда при Гордуме провели мастер-классы и подготовили театрализованное представление по мотивам детских сказокСотрудники аппарата Городской Думы привезли подарки детям, эвакуированным из Курской области, члены педагогического отряда при Гордуме провели мастер-классы и подготовили театрализованное представление по мотивам детских сказок.
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