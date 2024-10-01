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Калужские новости

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Гордума организовала праздник для детей из Курской области

Гордума организовала праздник для детей из Курской области

Сотрудники аппарата Городской Думы привезли подарки детям, эвакуированным из Курской области, члены педагогического отряда при Гордуме провели мастер-классы и подготовили театрализованное представление по мотивам детских сказокСотрудники аппарата Городской Думы привезли подарки детям, эвакуированным из Курской области, члены педагогического отряда при Гордуме провели мастер-классы и подготовили театрализованное представление по мотивам детских сказок.

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