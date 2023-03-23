В Алтайском крае продолжаются учения подразделений Росгвардии

Сегодня в рамках тактико-специальных учений Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии Алтайского края, личный состав региональных подразделений ведомства отрабатывал задачи, связанные пресечением деятельности диверсионно-разведывательных групп.
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