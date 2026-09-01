Российские ученые решили одну из самых сложных мировых проблем в нефтепереработке.

Ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и Казанского федерального университета создали технологию очистки нефти от серосодержащих соединений с помощью ультразвука — прямо на месторождении.
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