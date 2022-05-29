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Пожар в Ростовской области унес жизни женщины и двух детей

Крупный пожар произошел в частном доме в Ростовской области. Погибли женщина и двое детей. На месте пожара найдены тела женщины и двух детей - мальчика 2007 года рождения и девочки 2017 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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