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Татар-информ

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Казанцы о знакомствах в отпуске: мужчины ищут романтику, женщины – общение

Казанцы о знакомствах в отпуске: мужчины ищут романтику, женщины – общение

Большинство жителей Казани уверены, что в поездках заводить новые знакомства проще, чем в повседневной жизни.

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