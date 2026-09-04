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Аргументы и Факты

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Путин дал старт десяти новым предприятиям на Дальнем Востоке

Путин дал старт десяти новым предприятиям на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума по видеосвязи дал старт новым этапам развития сразу десяти предприятий на Дальнем Востоке.

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