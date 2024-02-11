Руны наставляют на успех: гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года Ольга ВайленкоВ новом астрологическом прогнозе на неделю с 12 по 18 февраля, рунолог Игорь Вечерский проливает свет на то, какие руны будут направлять вас, дорогие читатели, по пути к успеху.