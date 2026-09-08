Снаружи — RTX 5090, внутри — пустота: мошенник продал две GeForce RTX 5090 за тысячи евро — GPU и чипы памяти из них заранее выпаяли

Два разных покупателя, но схема одна и продавец один В Германии выявили как минимум два случая продажи подержанных GeForce RTX 5090, из которых заранее удалили основу — графический процессор и микросхемы памяти GDDR7.
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