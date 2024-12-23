ТАСС: cледователи завершили расследование подрыва ж/д путей в Рязанской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Российской Федерации и Италии Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области и атаке на военный аэродром Дягилево.
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