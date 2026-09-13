В Госдуме рассказали о порядке включения отопления в регионах

Региональные власти в России обязаны включать отопление в жилых домах и на социальных объектах после того, как среднесуточная температура воздуха на улице остаётся ниже восьми градусов в течение пяти дней подряд.
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