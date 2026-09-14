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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мошенники опубликовали данные Шевченко после утечки в банке Revolut

93-я ракетка мира Александр Шевченко оказался среди клиентов банка Revolut, чьи личные данные опубликовали злоумышленники.

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