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Один мужчина погиб, еще трое ранены при атаке дронов ВСУ на Курскую область

Один мужчина погиб, еще трое ранены при атаке украинских беспилотников на села в Курской области. Об этом 18 сентября сообщил глава региона Александр Хинштейн.

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