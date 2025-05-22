Лавров в шутку спросил у журналиста Зарубина, кто пустил его в Кремль

Все присутствующие на церемонии вручения государственных наград рассмеялись Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку поинтересовался у журналиста ВГТРК Павла Зарубина, кто пустил его в Кремль.
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