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Царьград

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Такого от России и Китая не ждали: Дали США "по носу" прямо на полях ООН

Такого от России и Китая не ждали: Дали США "по носу" прямо на полях ООН

Sohu: Россия и Китай устроили неприятности американцам в ООН, они получили "по носу". Такого ждали не все.

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