Захарова объяснила, для чего озвучена угроза "нейтрализовать Калининград"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве© РИА Новости / Пресс-служба МИД России Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс, пригрозивший нейтрализовать Калининград, не уполномочен делать подобные заявления, это элемент информационной войны в поддержку киевского режима, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.