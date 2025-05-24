Американские коммандос не выжили бы: Наш воин раскрыл правду о реальном русском штурме

Вскрылись нюансы проведения русских штурмов в зоне специальной военной операции.Русский солдат, один из бойцов отряда "Шторм Z" Дмитрий Егоров рассказал, что такое реальный штурм, который никогда не покажут в прямом эфире.
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