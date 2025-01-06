Минобороны: В ходе активных наступательных действий полностью освобождён город Курахово ДНР Курахово — всё, теперь оно окончательно наше.
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Минобороны: В ходе активных наступательных действий полностью освобождён город Курахово ДНР Курахово — всё, теперь оно окончательно наше.
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