Работы сразу на двух перегонах повлияют на июньское расписание поездов от «Марка»

В связи с развитием инфраструктуры на перегонах Москва-Бутырская – Фили и Москва-Бутырская – Бескудниково в июне изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов.