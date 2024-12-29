29,12,24 Купянск - Колесниковка Последствия боевых действий в районе Купянска. Военнослужащие ВС РФ вывешивают флаг Российской Федерации в северной части Колесниковки.
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29,12,24 Купянск - Колесниковка Последствия боевых действий в районе Купянска. Военнослужащие ВС РФ вывешивают флаг Российской Федерации в северной части Колесниковки.
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