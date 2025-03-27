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Крамник потребовал от FIDE ужесточить наказание украинцу Шевченко

Крамник потребовал от FIDE ужесточить наказание украинцу Шевченко

Российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что подаст апелляцию в Международную шахматную федерацию (FIDE) с требованием ужесточить санкции в отношении бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко.

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