Крамник потребовал от FIDE ужесточить наказание украинцу Шевченко

Российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что подаст апелляцию в Международную шахматную федерацию (FIDE) с требованием ужесточить санкции в отношении бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко.
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