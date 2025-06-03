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SPLETNIK

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Хайди Клум отметила 52-летие с мужем Томом Каулитцем и фотосессией в бикини

Хайди Клум отметила 52-летие с мужем Томом Каулитцем и фотосессией в бикини

Хайди Клум показала, как отпраздновала свой день рождения. На днях супермодели исполнилось 52 года, и в честь этого события она устроила вечеринку с друзьями и мужем, 35-летним участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

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