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Южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять границы Польши

Южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять границы Польши

Zuma/TASS Легкие боевые самолеты FA-50GF южнокорейского производства заступили на боевое дежурство в вооруженных силах Польши, машины будут использоваться для охраны восточных рубежей страны.

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