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В Ливнах лже-юрист похитила у пенсионера 90 тысяч

В Ливнах лже-юрист похитила у пенсионера 90 тысяч

Ливенская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая нажилась на доверии глубоко пожилого человека.

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