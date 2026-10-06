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Царьград

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Главные бои в войне беспилотников: Что скрывается за рекордным налётом на Москву

Главные бои в войне беспилотников: Что скрывается за рекордным налётом на Москву

Война в воздухе продолжается: враг по-прежнему пытается наносить удары на стратегическую глубину, поражать критически важные производства и убивать мирных людей.

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