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МОК решил считать результаты фигуристок предварительными, если Валиева станет призером

МОК решил считать результаты фигуристок предварительными, если Валиева станет призером

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс в беседе с журналистами рассказал о том, что будет в том случае, если российская фигуристка Камила Валиева займет призовое место в одиночном катании среди женщин.

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