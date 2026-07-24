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Царьград

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BloombergNEF: ЦОД в США увеличат долю потребления энергии до 20% в 2035

BloombergNEF: ЦОД в США увеличат долю потребления энергии до 20% в 2035

По прогнозам BloombergNEF, доля центров обработки данных в общем потреблении электроэнергии в США достигнет 20% к 2035 году.

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