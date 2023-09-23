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Самолет из Египта в российский город задержали на 17 часов

Самолет из Египта в российский город задержали на 17 часов

Вылет самолета из египетского города Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург задержали на 17 часов. Рейс UJ 712 авиакомпании Almasria Airlines должен был вылететь в российский город в 6:05 в субботу, 23 сентября, однако оказался в воздухе только в 23:30.

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