Украинцы не готовы эффективно управлять финансовой помощью от США из-за отсутствия элементарных стратегических навыков, заявил Гарри Табах, капитан 1-го ранга и бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, в интервью Татьяне Поповой на ее личном YouTube-канале.
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