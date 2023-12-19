Офицер Гарри Табах: ВСУ не имеют даже базовых познаний в стратегии и тактике

Украинцы не готовы эффективно управлять финансовой помощью от США из-за отсутствия элементарных стратегических навыков, заявил Гарри Табах, капитан 1-го ранга и бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, в интервью Татьяне Поповой на ее личном YouTube-канале.