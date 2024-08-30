Десантники в Курской области уничтожили разведгруппу украинской армии из 22 человек

Она входила в состав отдельной механизированной бригады ВСУ Десантники ВС РФ севернее села Снагость Курской области ликвидировали разведывательную группу ВСУ численностью 22 человека из состава 22-й отдельной механизированной бригады украинской армии, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
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