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Медики не смогли спасти: в ЛНР жертвами ударов ВСУ стали мирные жители

Медики не смогли спасти: в ЛНР жертвами ударов ВСУ стали мирные жители

Украинские военные за минувшие сутки атаковали территорию Луганской Народной Республики. По данным главы региона Леонида Пасечника, жертвами ударов стали четыре мирных жителя, еще пять человек получили ранения .

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