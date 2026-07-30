Украинский олимпийский чемпион оценил наказание от Зеленского из-за участия в шоу Навки

Украинский фигурист, олимпийский чемпион Игр-1992 Виктор Петренко отреагировал на лишение стипендии президентом Украины Владимиром Зеленским за участие в ледовом шоу российской олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.
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