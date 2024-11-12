Более 40 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области

Без электроснабжения остались более 40 тысяч жителей Запорожской области из-за атак дронов ВСУ, 12 ноября сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канал «Дроны противника атаковали высоковольтный трансформатор в пгт Михайловка.
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