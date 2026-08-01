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Контрафронт

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Швеция: местные источники сообщают, что по крайней мере один человек погиб в результате крушения и...

Швеция: местные источники сообщают, что по крайней мере один человек погиб в результате крушения и возгорания небольшого самолета в аэропорту Карлстад (KSD/ESOK) в графстве Вермланд в полдень по местному времени.

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