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Косачев о разрешении суда в Берлине демонстрировать флаги Украины 9 мая: Германия поощряет украинский ультранационализм

Косачев о разрешении суда в Берлине демонстрировать флаги Украины 9 мая: Германия поощряет украинский ультранационализм

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя разрешение суда в Берлине демонстрировать флаги Украины 9 мая, отметил, что ФРГ поощряет украинский ультранационализм.

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