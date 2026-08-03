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Наши войска взяли под контроль Устиновку в Харьковской области

Наши войска взяли под контроль Устиновку в Харьковской области

Российские войска продолжают продвижение на северо-востоке Харьковской области. На фоне сходящих ударов с западного и восточного направлений идёт занятие населённых пунктов на Великобурлукском направлении.

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