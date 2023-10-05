Алмазные теплоотводы для мощной электроники сделают под Москвой

Компания CVD.Spark в Новой Москве (г. Троицк), специализирующаяся на выращивании и контрактном производстве искусственных алмазов, ювелирных и промышленных, начала изготавливать импортозамещающие тонкие алмазные пластины для электроники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии