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Кирилл Кабанов: Сейчас очень многие журналисты и граждане заинтересовались историей "цифрового профиля мигранта"

Кирилл Кабанов: Сейчас очень многие журналисты и граждане заинтересовались историей "цифрового профиля мигранта"

Сейчас очень многие журналисты и граждане заинтересовались историей "цифрового профиля мигранта". Некоторые даже спрашивают: «Не является ли это нарушением прав человека?».

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Комментарии
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E
Elka
Дурь, мигранты не машут вениками уже давно, проснись
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6 час.
Владимир Крепкий
Знаю. Раньше махали,а теперь бабло осваивают... В такси недавно ездил😊
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5 час.
Татьянка Яцук
и наркоту в клумбы закапывают, а потом выкапывают... озеленители, блин!
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2 час.

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