Popcaketv

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«Вмешиваю Киркорова в дело с внуком», — Отец Жанны Фриске обещает жёстко разобраться с Шепелевым

«Вмешиваю Киркорова в дело с внуком», — Отец Жанны Фриске обещает жёстко разобраться с Шепелевым

Уже на протяжении нескольких лет отец Жанны Фриске Владимир пытается добиться встреч со своим внуком Платоном, однако, телеведущий Дмитрий Шепелев, его отец, категорически против их встреч.

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