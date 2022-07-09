«Вмешиваю Киркорова в дело с внуком», — Отец Жанны Фриске обещает жёстко разобраться с Шепелевым

Уже на протяжении нескольких лет отец Жанны Фриске Владимир пытается добиться встреч со своим внуком Платоном, однако, телеведущий Дмитрий Шепелев, его отец, категорически против их встреч.
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