White Stripes подали в суд на Трампа за использование их песни

Лидер культовой рок-группы White Stripes Джек Уайт подал судебный иск против бывшего президента США Дональда Трампа за несанкционированное использование песни коллектива Seven Nation Army в рекламных материалах его предвыборной кампании.
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