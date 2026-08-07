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Экс-агент Неймара: «В «Реале» он выиграл бы «Золотой мяч». Этого не случилось в «Барсе», потому что Месси был рядом – хотели, чтобы Лео продолжал побеждать»

Вагнер Рибейро, бывший агент Неймара, заявил, что бразильский форвард получил бы «Золотой мяч», если бы выступал за «Реал».

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