У Олега Газманова множество хитов и регалий. Участвует он и в социальной жизни страны. За что нередко подвергается жёсткой критики со стороны недоброжелателей.
Олег Газманов: «Наши люди освобождаются от ложных стереотипов!»
Комментарии
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Николай Кузнецов
А мне нравится "Есаул", и новые его песни тоже. Люди с возрастом меняются, иногда кардинально. Насколько наслышан, даже святые апостолы были изначально далеко не праведники. Я бы сказал даже, что только дураки не меняются.
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11 час.
Николай Кузнецов
А сегодня поет "Родина мама", и это очень и очень не конъюктурная песня.
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11 час.
И тут не скажу Не скажу
Хочу вам напомнить, что СССР разрушили не мифические диссиденты и тем более не сторонники белогвардейцев, а верные ленинцы из ЦК КПСС, кстати ставшие одним из немногих выгодополучателем...
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10 час.
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