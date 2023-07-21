Олег Газманов: «Наши люди освобождаются от ложных стереотипов!»

Николай Кузнецов А мне нравится "Есаул", и новые его песни тоже. Люди с возрастом меняются, иногда кардинально. Насколько наслышан, даже святые апостолы были изначально далеко не праведники. Я бы сказал даже, что только дураки не меняются.

Николай Кузнецов А сегодня поет "Родина мама", и это очень и очень не конъюктурная песня.