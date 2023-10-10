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Политолог о поисковом движении: «Десятки тысяч безликих строк наполнились подлинными историями»

Политолог о поисковом движении: «Десятки тысяч безликих строк наполнились подлинными историями»

IX «Студенческая Вахта Памяти» проходит в октябре на территории Волгоградской области. «Вахта памяти» – один из крупнейших проектов Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

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